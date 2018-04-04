Украина закрыла в 2017 году 100 дел в ЕСПЧ

Украина оказалась среди государств, которые закрыли выполнение наибольшего количества решений Европейского суда по правам человека в 2017 году. Об этом сказано в отчете Комитета министров Совета Европы, передает Европейская правда.

Больше всего дел в течение прошлого года закрыла Италия (2961), Венгрия (296), Россия (254) Румыния (144) и Польша (133). Украина является одним из лидеров со 100 закрытыми делами (то есть, выполненными решениями суда), существенно увеличив этот показатель по сравнению с 4 решениями в 2016 году.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на «Вечном огне».

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