Украинские пограничники пообещали задерживать выходящие из Крыма суда

Украина и впредь будет задерживать суда, идущие из портов Крыма. Об этом заявил официальный представитель Госпогранслужбы страны Олег Слободян.

«Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — сказал Слободян изданию «Обозреватель».

Так он прокомментировал задержание в Азовском море российского сейнера «Норд» с 10 членами команды.

Судно приписано к порту крымской Керчи.