Украшения на весну: 3 главных аксессуара

Автор: Ольга Шевцова

Минимализм и футуризм в украшениях плюс яркие акценты — эта весна будет необычной. Парные браслеты различных форм, моносерьга или сочетание непарных серег. Огромные перстни или же несколько колец схожего дизайна. Обилие крупных камней — обязательные акценты модного образа наступившей весны. Мы выбрали три главных аксессуара, которые вам точно понравятся.

Браслеты

Одним из главных трендов модных украшений сезона стали браслеты. Украшенные камнями и жемчугом, в виде цепей, широкие и узкие, из металла, кожи и пластика, а также слейв-браслеты украшали руки моделей на показах Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Elie Saab. Модная деталь — парные браслеты, которые можно носить как на запястье, так и на предплечье или даже плече. Как правильно это делать нам показали Saint Laurent и Giambattista Valli. А любительницам броских украшений мы рекомендуем выбрать кафф на запястье.

Серьги

Off-White

Тут есть и массивные клипсы и кольца большого диаметра. Минималистичные серьги и варианты в виде геометрических фигур — одним словом, проявить фантазию может каждый, кому хочется привлечь внимание окружающих.

Явный хит на главных мировых подиумах этого сезона — крупные и броские непарные серьги. Более того можно миксовать в одном образе серьги разные по размеру и стилю. Например, как у моделей на показе Saint Laurent и Rodarte. Для большего эффекта, носите только одну серьгу из комплекта. Главное, чтобы она имела внушительный размер и интересный дизайн.

Кольца

Dior

Мы увидели две интересные позиции. Первый тренд — настоящие перстни с крупными камнями, которые закрывают всю фалангу, а также массивные кольца в футуристическом дизайне. Их можно увидеть у Dolce & Gabbana, Chlo? и Alexander Wang. Вторая заметная тенденция — колечки схожего дизайна. Носить их можно по несколько штук сразу. Например, Adeam предлагает украсить сразу все пальцы одной руки.