Улетный экипаж - 8 серия (04.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 15:49 ,

Новый сериал-фильм Улетный экипаж 8 серия 4 апреля. Герои из-за сильной пурги оказывается запертыми в самолёте. Леша ругается с Полиной, а Никита отчаянно врёт жене. Митя делает очередную попытку наладить романтические отношения с Настей, а Стефа делает неожиданный сюрприз Толе. Главному герою — пилоту-женоненавистнику Леше Кулагину — приходится делить кабину самолета с блондинкой Полиной в исполнении Натальи Бардо. Компанию им составят Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова и другие известные актеры, а бывшую жену Кулагина — Наташу — сыграет популярная певица Виктория Дайнеко.





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