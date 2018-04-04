Умные покупки – это когда дешево

Современный человек делает очень много покупок, притом на постоянной основе. Действительно, куда бы ни упал наш взгляд – повсюду товары и изделия, которые помогают нам жить, делают быт более уютным и комфортным. Таким образом, от необходимости совершать постоянные покупки избавиться невозможно, остаётся лишь найти способ экономить на них.

Именно с этой целью создавалась платформа https://ww-people-capital.ru/. Она представляет собой сервис, в котором можно вернуть часть потраченных на покупки средств. Происходит это следующим образом. Сначала вы регистрируетесь в сервисе, это бесплатно. Затем можно приобретать товары, которые вам необходимы. Притом в ассортименте представлены все ведущие и самые известные бренды. А после того, как вы оплатили товары, у вас в личном кабинете начисляется кэшбэк, который можно вывести на банковскую карту.

Многие удивятся и спросят, в чем подвох? Почему им просто так кто-то будет отдавать часть потраченных денег обратно? Здесь все очень просто. Дело в том, что продавцы товаров, желая увеличить продажи, платят комиссию тем, кто привлекает новых покупателей. В свою очередь, владелец кэшбэк сервиса также заинтересован в привлечении как можно большего числа покупателей, чтобы получить свою комиссию. Именно поэтому он готов делиться частью своего заработка и отдавать часть своей комиссии в виде кэшбэка покупателю. Это просто гениальная схема сотрудничества трех сторон – когда каждый участник (продавец, покупатель и владелец кэшбэк сервиса) получает выгоду.

Пользуйтесь платформой, ссылку на которую мы дали ранее, и делайте очень выгодные покупки. На некоторые товары кэшбэк доходит до 36 процентов. Более того, благодаря сервису можно следить за акциями в разных магазинах, при этом величина кэшбэка не уменьшится, скидка будет для вас дополнительным бонусом.