Универ - 7 сезон, 65 серия (04.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 17:03 ,

Новый сериал-фильм Универ 14 сезон 4 серия 4 апреля. На пути к свадьбе перед Машей и Валей встает самое трудное препятствие. Нет, научить Валю свадебному танцу еще можно, занятий за 50. Но как сообщить о свадьбе Валиной маме, которая считает брак производным от слова бракованный? Отчаялся найти вторую половинку в жизни и перешёл на сайты знакомств? Тогда внимательно смотри на фотографии тех, с кем собрался идти на свиданку! А вообще лучше завязывай с этим. Майкл познакомился в интернете с привлекательной девушкой двадцати пяти лет. При встрече выясняется, что у нее есть изъян.





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