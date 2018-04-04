Услугина: этот сезон могу занести себе только в актив

Российская биатлонистка Ирина Услугина заявила, что нынешний сезон может занести себе только в актив.

Услугина по итогам завершившегося Кубка мира заняла 57-е место в общем зачете, набрав 74 очка - пятый результат среди всех россиянок. В общем зачете Кубка IBU с 490 баллами она разместилась на четвертой позиции, став лучшей в сборной России. В среду биатлонистка завоевала бронзу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске, где ранее также стала третьей в индивидуальной гонке и второй в женской эстафете в составе сборной Тюменской области.

"Когда ехали по дистанции первые два круга, Настя Егорова задавала приличный темп. Мы немножко подергались, случился промах. Я видела, что Вика (Сливко) шла впереди и мысленно поддерживала ее, а в итоге получилось взять медаль и самой. Ханты-Мансийск для меня счастливое место. Здесь я успешно выступила на Кубке IBU, завоевала медали чемпионата России. Я могу только занести в актив себе этот сезон", - сказала Услугина, чьи слова приводит официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).