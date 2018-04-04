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Ужасы цэ Европы: Украина планирует отменить пенсии


Добавлено: 04 апр 2018 в 04:56, Категория: Новости на сегодня
Ужасы цэ Европы: Украина планирует отменить пенсии

В результате пенсионной реформы на Украине без средств к существованию могут остаться более половины стариков. И для того, чтобы старики могли выживать, алиментное бремя однажды ляжет на плечи их детей.

И это не какой-то набор слов для заманчивого заголовка или выступления — таковы реалии современной Украины.

Я не знаю, каким ещё образом обратить внимание украинофилов на стремительное падение их любимой Нэньки.

Практически каждый месяц в течение последних 4-х лет Украина демонстрирует, что своего дна она ещё не достигла.

Как только кажется, что проседать дальше некуда, оказывается, что падение в пропасть каждый раз зависает в воздухе.

Об этом в очередной раз мне напомнил министр социальной политики Украины Андрей Рева, который намерен внести на рассмотрение законодательную инициативу о том, что дети должны платить алименты на содержание своих пожилых родителей.

«Я считаю, что в случае детей в отношении пожилых родителей должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», — сказал Рева.

В общем, страстная неделя на Украине началась как положено — со страстей финансовых.

Замечу, что забота о пожилых и нетрудоспособных родителях — это не только гражданская обязанность совершеннолетних, но и морально-этический долг каждого человека.

Вот только материально обязано заботиться государство, а не отпрыски нетрудоспособных родителей. Выплачивать средства как детям, так и пенсионерам — это государственная обязанность.

Для этого каждый трудоспособный налогоплательщик отдаёт часть своих кровных в государственную казну. И для того, чтобы обязать детей содержать своих родителей, нужно отменить налоги и сборы в пенсионный фонд.

А если государство не выполняет своих материальных обязательств, то налоги — не что иное, как средневековая дань.

Разумеется, законодательная инициатива, о которой говорит Рева, может быть рассмотрена в менее жёсткой форме, чем кажется на первый взгляд.

И, возможно, законопроект вообще не будет принят.

Но это ведь Украина, и надеяться на положительный итог не приходится.

Если про алименты для пожилых запели на данном этапе пенсионной реформы, то это не что иное, как закладка на перспективу. Так начинает работать «Окно Овертона». И каким шумом обернётся этот тревожный звонок лет через 10, можно легко догадаться.

Отмечу, что на Украине, как и в остальных странах, взымать алименты со своих детей можно было всегда. Вот только по решению суда. Это обусловлено массой нюансов и уникальных случаев отдельно взятых семей.

Но то, что на Украине предлагают обсудить сейчас, является предпосылкой к полной или частичной отмене пенсий с заменой на алиментные обязательства.

Алименты вместо пенсий?! Украина, что дальше?

Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»


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Добавлено: 04 апр 2018 в 04:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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