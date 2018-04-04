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В ДНР затопят шахту, на которой проводились ядерные испытания — есть ли опасность? (ВИДЕО)


Добавлено: 04 апр 2018 в 02:42, Категория: Новости на сегодня
В ДНР затопят шахту, на которой проводились ядерные испытания — есть ли опасность? (ВИДЕО)

Депутат Народного Совета ДНР Сергей Сверчков прокомментировал ситуацию вокруг шахты «Юный коммунар», на которой был произведен ядерный взрыв, и которую решено затопить.

Текст комментария предоставлен «Русской Весне» пресс-службой Аппарата Народного Совета ДНР.

В свете ярких и шумных дискуссий относительно ситуации вокруг шахты «Юный коммунар» решил собрать всю имеющуюся в наличии информацию и расставить все точки над «i».

Так как тема резонансная, Народный Совет предоставил площадку для обсуждения представителям общественности, научного сообщества, власти. 16 февраля 2018 года в сессионном зале Дома правительства были проведены парламентские слушания на тему «Отдельные вопросы в сфере обеспечения экологической безопасности».

Один из вопросов в рамках обсуждаемой тематики был посвящен экологической ситуации на шахте «Юный коммунар», а точнее, целесообразности затопления данной шахты (так называемая мокрая консервация). Обсуждались последствия с точки зрения экологической и радиационной безопасности, поскольку 16 сентября 1979 года на шахте был произведен ядерный взрыв под названием «Эксперимент „Кливаж”», в результате чего на глубине 903 м образовалась сферическая конструкция, внутри которой сосредоточены радиоактивные вещества.

Планируемые мероприятия по затоплению шахты вызвали обеспокоенность жителей, проживающих вблизи шахты, после чего они обратились к Председателю Народного Совета ДНР и в Комитет Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам. То есть вынесение данного вопроса на общественное обсуждение, по сути, было инициировано самими гражданами и в последующем поддержано депутатским корпусом. А инициативная группа, представленная местными жителями, принимала участие в слушаниях.

При этом одним из основных требований общественности выступило проведение комплексных научных исследований на предмет отсутствия экологической и радиационной угрозы при проведении мероприятий по затоплению шахты. С этой целью по инициативе нашего Комитета парламентские слушания три раза переносились для получения заключений со стороны соответствующих научных организаций Российской Федерации.

В соцсетях любой «эксперт широкого профиля» может высказать свое «компетентное мнение» по самолетостроению, обеспечению пожарной безопасности или политике, вплоть до геологии и даже геодезии. В конце концов, даже если кто-то не знает, что такое геодезия, всегда можно воспользоваться «Гуглом» и поправить почерпнутыми сведениями корону «эксперта».

На такие размышления меня толкает чтение новостей и постов по поводу затопления шахты «Юнком». Люди, кричащие «аларм!», совершенно не понимают, что ими манипулируют, и раскачивают ситуацию. «Зеленые» всех мастей и встревоженная экологической ситуацией в Донбассе общественность публично переживают и беспокоятся, даже не давая себе труда подумать над тем, а может быть, кому-то просто выгодно бесконечно нагнетать обстановку вокруг «Юнкома»?

Вот несколько фактов для тех, кто способен мыслить самостоятельно.

1. Текущая радиационная обстановка на шахте соответствует естественному радиационному фону и не требует специальных мероприятий по радиационной безопасности.

2. Мокрая консервация (затопление горных выработок) и дальнейшая ликвидация шахты «Юный коммунар» не окажет радиационного воздействия на население и окружающую среду.

3. Прекращение откачки воды на водоотливном комплексе шахты «Юный коммунар» не повлечет за собой выхода радионуклидов на дневную поверхность, а также в грунтовые и поверхностные воды.

4. Выход радионуклидов из объекта «Кливаж» в шахту «Красный октябрь» и далее с шахтными водами на поверхность выше УВ (допустимый норматив для питьевой воды) невозможен, загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключено.

Все перечисленные выводы подробно представлены профильными экспертами в своих заключениях. В начале февраля текущего года институт РАНИМИ (г. Донецк) совместно с ООО «Институт „Шахтопроект”» (г. Санкт-Петербург), федеральным государственным бюджетным учреждением «Гидроспецгеолоия» и АО «ВНИМПИпроекттехнология» (г. Москва) представили проект «Разработка мероприятий по безопасной ликвидации шахты „Юный коммунар” на основе экспертной оценки (аудита) радиоэкологического состояния объекта „Кливаж” и шахты „Юный коммунар” и долгосрочного прогноза миграции радионуклидов».

Отдельно хочу подчеркнуть, что специалисты «Института „Шахтопроект”» (г. Санкт-Петербург) принимали участие в разработке самого эксперимента «Кливаж» в 70-е годы. Логично, что именно эти люди владеют полной информацией по данному вопросу и являются наиболее компетентными специалистами в этой сфере. Тем более что под разработанным проектом подпись поставили более 40 специалистов, в том числе и специалистов из РФ. Безусловно, что не в интересах Российской Федерации иметь под боком точку радиационного напряжения, что лишний раз подтверждает серьезность и ответственность намерений лиц, составлявших заключение.

Помимо этого, следует обратить внимание на социальную сторону вопроса. В ходе рабочей встречи на шахте «Юный коммунар» представители Министерства угля и энергетики ДНР заверили присутствующих в том, что высвобожденным работникам шахты «Юный коммунар» будут предоставлены рабочие места на других предприятиях. Также им будет предоставлена возможность транспортировки из населенных пунктов, в которых они проживают, непосредственно к месту работы.

Кроме того, во время мероприятия «Прямая линия с Главой ДНР», проходившего 22 марта 2018 года, также был поднят вопрос затопления шахты «Юный коммунар». Александр Владимирович Захарченко, ссылаясь на заключения вышеназванных российских институтов, отметил, что мероприятия по затоплению шахты являются безопасными для населения и окружающей среды.

Повторюсь, что затопление шахты «Юнком» не зависит от решений Народного Совета, Совета Министров, Министерства угля и энергетики ДНР и является естественным процессом с учетом того, что данная шахта имеет гидравлические связи с другими объектами.

В этой связи нашей общей задачей является обеспечение экологической безопасности при проведении мокрой консервации шахты на основании проведенных результатов. А для того чтобы люди, в том числе мои земляки из Енакиево, были максимально проинформированы на этот счет, причем не «диванными экспертами», а специалистами и представителями власти, согласно принятым в ходе парламентских слушаний рекомендациям, на республиканских телеканалах прошел цикл передач.

В нескольких из них я принял участие, в частности в эфире передачи «Тема» на телеканале «Юнион». В программе также участвовали депутат Игорь Витченко, заместитель директора Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (РАНИМИ) Виктор Дрибан и начальник отдела реструктуризации и закрытия угольных предприятий Министерства угля и энергетики ДНР Алексей Смыслов.

Вот несколько направлений, которые мы успели обсудить.

1. Мощность ядерного взрыва в шахте «Юнком» составила 300 тонн тротила, а для сравнения в Нагасаки — 21 килотонна. В этой связи не стоит переоценивать ситуацию.

2. При реализации плана по затоплению есть относительно большой запас времени (около 5 лет) для принятия мер по так называемой жесткой консервации с помощью постройки бетонной пломбы. Во время парламентских слушаний об этом довольно подробно рассказал эксперт из Астрахани, где в 1980–1984 годах была произведена серия из 15 подземных ядерных взрывов.

3. Именно специалисты «ВНИМПИпроекттехнология» (г. Москва) разрабатывали проект «Эксперимент „Кливаж”», а сейчас предоставили свое экспертное заключение.

4. На бытовом уровне существует мнение о сухой консервации образованной в результате взврыва «капсулы». Это распространенное заблуждение ничем не обосновано, но постоянно тиражируется в прессе. На самом деле это не так. В пределах осушаемого массива пород происходит постоянный ток воды, то есть «капсула» находится не в условиях сухой консервации, а постоянно инфильтруется вышезалегающими подземными водами метеорного происхождения. Затопление «капсулы» устранит негативное разрушительное воздействие инфильтрационных вод и боковых пород на нее. Поэтому это наиболее рациональное мероприятие с точки зрения экологической безопасности.

5. В 2001 году был издан указ об остановке шахты «Юнком», а в 2002-м уже встал вопрос о ее ликвидации. Уже с того времени началась работа по подготовке экспертной оценки и аудита экологического состояния объекта «Кливаж» с целью последующей безопасной ликвидации.

6. Соседние с шахтой «Юнком» шахты «Полтавская» и «Енакиевская» начали затапливаться в результате боевых действий. Они имеют прямые гидравлические связи, а в шахте «Полтавская» уже уровень воды выше на несколько метров, чем в шахте «Юнком». Нельзя допустить, чтобы в результате неконтролируемого перетока воды пострадали люди, ведущие откачку воды.

7. С 14 марта 2018 года начался плановый демонтаж оборудования, а с 14 апреля начнется плановое затопление шахты Юнком.

Это самое лучшее и безопасное решение из всех возможных.


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Добавлено: 04 апр 2018 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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