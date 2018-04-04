В ГИБДД предложили ввести «алкозамки» и временные права

ГИБДД разрабатывает план по снижению смертности на дорогах. Черновой вариант документа, с которым ознакомился «Коммерсантъ», рассматривает возможность использования в автомобилях «алкозамков», которые не дают завести машину, пока водитель не дыхнет в алкотестер.

Также обсуждается внедрение временных прав для неопытных водителей с заменой их на постоянное водительское удостоверение при отсутствии аварий и грубых нарушений ПДД.

Кроме того, предлагается развитие системы проката автокресел и создание барьера для доступа на рынок некачественных кресел для детей.

ГИБДД обсуждает также увеличение перекрестков с круговым движением и жесткий запрет на пользование любыми гаджетами за рулем.