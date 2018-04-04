В Госдуме собрались запретить продажу пива в «полторашках»

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий с 1 января 2019 года запретить в России продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше одного литра, а с 1 января 2020 года — объемом свыше 0,5 литра. Инициаторами выступила группа депутатов «Единой России» во главе во главе с Михаилом Тарасенко, сообщает «Интерфакс».

Производство и продажа пива в пластиковых бутылках большего объема будет разрешена только на экспорт. Сейчас запрещена продажа пива в таре более 1,5 литров.

«Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации», — говорится в пояснительной записке к документу.