В Москве не стали раскрывать ответ ОЗХО на вопросы по отравлению Скрипаля

Россия получила ответы по «делу Скрипаля», адресованные Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). В постпредстве РФ при ОЗХО заявили РИА Новости, что изучают их.

Что именно ответили в ОЗХО, постпредство не сообщает.

Ранее Россия направила в организацию открытое письмо со списком вопросов, касающихся расследования отравления в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (оба уже месяц находятся в больнице; Сергей Скрипаль — в коме, Юлия идет на поправку).

В списке из 13 вопросов запрашиваются детали расследования — что передали британские власти, в каких лабораториях ведутся анализы и т. д.

4 апреля по просьбе России пройдет внеочередное заседание исполнительного совета ОЗХО. По данным источника ТАСС, постпред Великобритании при организации не примет в нем участия.

Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. По данным британских властей, для преступления использовалось нервно-паралитическое вещество серии «Новичок», разработанное в СССР. Россия отвергает причастность к отравлению.

Инцидент в Солсбери привел к самой масштабной высылке дипломатов со времен холодной войны. Великобритания, многие страны ЕС, США, Канада и другие государства, а также НАТО высылают в обще сложности около 160 россиян. В ответ Россия высылает такое же число иностранных дипломатов.