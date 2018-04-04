В Москве загорелся ТЦ «Персей для детей»

На востоке Москвы начался пожар в торговом центре «Персей для детей». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства отметил, что «пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице».

В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания по адресу Малая Семеновская, 28.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, возгорание произошло на четвертом этаже здания. Площадь пожара устанавливается.

Как сообщает «Интерфакс», около 300 человек эвакуированы из ТЦ.

Черный дым, выходящий с крыши ТЦ, виден за несколько километров, отмечает Vesti.ru. Издание сообщает, что пожар начался в одном из складских помещений.