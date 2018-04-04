В Подмосковьея построят 14 заводов по переработке мусора

В Подмосковье появятся 10 заводов по переработке мусора и 4 по его сжиганию. Об этом сообщил министр экологии региона Александр Коган, передает «Интерфакс».

По его словам, контракты на строительство трех мусороперерабатывающих заводов уже заключены. Отходы там будут сортировать, выделяя органику. Далее предусмотрена «полная переработка органики и бережное захоронение инертных хвостов» на полигоне, «который будет оборудован по всем современным требованиям».

«Комплекс не будет нести никакой нагрузки на окружающую среду», — пообещал министр.

Контракты на строительство «заводов термического обезвреживания», отметил чиновник, уже подписаны.

По его словам, перерабатывающие комплексы будут построены через максимум 1,5 года после заключения контрактов. А мусоросжигательные заводы — примерно через четыре года.

Стоимость уже заключенных контрактов составила «до 1,5 млрд рублей», отметил подмосковный министр.

«По нашей оценке, эти 14 объектов будут полностью переработать отходы, чтобы отходы не шли на полигоны», — добавил Коган.