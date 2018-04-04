В причастности к отравлению Скрипаля заподозрили россиянина

Одним рейсом с Юлией Скрипаль в Лондон прилетал некий россиянин. Спустя несколько часов этот пассажир отбыл на родину. Как сообщили источники Daily Mail, его подозревают к причастности к отравлению Юлии Скрипаль вместе с отцом, экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем в английском Солсбери.

Дочь Скрипаля прилетела в Лондон 3 марта, а уже на следующий день ее вместе с отцом обнаружили без сознания на скамейке в парке.

По данным британских властей, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского происхождения, а совершили преступление российские спецслужбы. Москва отрицает причастность к инциденту.

Сергей Скрипаль был осужден в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 его и других шпионов обменяли на раскрытых в США российских разведчиков, в том числе Анну Чапман. Спустя некоторое время Скрипаль поселился в Солсбери. Его родные остались в России.

Сергей Скрипаль уже месяц находится в коме, Юлия Скрипаль в конце марта начала самостоятельно есть и смогла разговаривать. Серьезно пострадавший при расследовании отравления сержант полиции Ник Бейли выписан из больницы.