В России предотвращены 25 подготовленных с помощью мессенджеров терактов

Директор ФСБ России Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности рассказал, что и предотвращенные, и осуществленные в РФ теракты в 2017 году готовились через мессенджеры в интернете. Об этом пишет ТАСС.

«В минувшем году в России предотвращены 25 терактов, совершены четыре, все они координировались через мессенджеры», — сказал он.

Бортников отметил полезность обмена ведомственной информацией спецслужб разных стран.

«В прошлом году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. Удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации от турецких партнеров», — сообщил он.

По данным директора ФСБ, с 2014 года из-за атак террористов погибли 152 тысячи человек.

«Число убитых и раненых в терактах по всему миру в минувшем году превысило 32 тысяч человек. За период с 2014 года, когда "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) достигло пика, данный показатель оставил почти 152 тысяч», — сказал Бортников.

Глава российской спецслужбы подчеркнул, что обстановка в мире сохраняется напряженная и оной из ключевых проблем по-прежнему является международный терроризм. Бортников сообщил, что в среднем ежегодно совершается более 1600 терактов.

Тем не менее, директор ФСБ констатировал почти полное уничтожение ресурсной базы террористов в Сирии.

«Ресурсная база джихадистов в Сирии практически полностью ликвидирована. Оказывается широкая гуманитарная помощь жителям деоккупированных районов, содействие переселенцам и поддержка в восстановлении мирной жизни в этой стране», — сказал Бортников.