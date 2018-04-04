В штаб-квартире YouTube произошла стрельба, есть пострадавшие

В штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно женщина открыла стрельбу, ранила четырех человек и застрелилась. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на предварительные данные властей.

Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сказал журналистам, что один человек, который, предположительно, открыл стрельбу, был найден мертвым (вероятно из-за огнестрельного ранения, нанесенного самому себе). Еще четыре человека были госпитализированы.

Несколько сотрудников YouTube написали в твиттере о том, что из офиса компании после часа дня по местному времени выбегали люди. Продюсеры предположили, что стрелок находился в кампусе компании.

Очевидцы инцидента говорили, что видели прибытие множества полицейских и пожарных, причем правоохранители были с винтовками и другим оружием.

Считается, что стрелком была женщина. Власти полагают, что речь идет скорее о домашнем или связанном с работой инциденте, а не о теракте. Впрочем, это только предварительные выводы.

Фото: NBC