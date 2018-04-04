В Таганроге задержан подозреваемый в массовом отравлении таллием

Полицейские задержали подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил «Интерфакс».

«Подозреваемый в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева задержан. Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

В феврале стало известно, что около 25 сотрудников таганрогского комплекса оказались в больнице с отравлением тяжелым металлом таллием. Глава Таганрога Андрей Лисицкий утверждал, что это вещество не используется ни на одном предприятии города.

Тelegram-канал Mash сообщил, что задержанным является работник этого же научно-технического комплекса Владислав Шульга.

Инсайдеры канала утверждают, что таким образом Шульга решил отомстить за аварию, после которой его лишили прав. Он подрезал своего коллегу, юриста завода, а затем уехал с места аварии. Пострадавший обратился в полицию.