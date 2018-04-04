ВАЖНО: Китай вводит 25%-ную пошлину на сотню американских товаров

Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.

Это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

«Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности», — говорится в сообщении телеканала.

Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли. Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.