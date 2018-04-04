Від пацанки до панянки - 3 сезон, 7 выпуск (04.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 20:31 ,

Від пацанки до панянки 3 сезон 7 серия последний выпуск 4 апреля. Уже несколько недель Ольга Фреймут, Андрей Бурлуцкий и Ирина Дюденко превращают неугомонных пацанок в настоящих панянок. Но до идеала их ученицам пока еще далеко. Кстати, а какой он – идеал? Как должна вести себя, выглядеть и разговаривать современная украинская панянка? Она не должна быть викторианской. Это девушка, которая обязательно работает, а не сидит дома. А если и сидит, то это у нее причина – или здоровья, или дети. Это девушка, которая и в 90-то не боится задавать вопросы и учиться. Она ухоженная. Не следит за лейблами, у нее просто чистая одежда и ухоженный вид. Директор Школы панянок Ольга Фреймут.





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