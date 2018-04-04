Вечерний Ургант - Михаил Трухин (03.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 17:14 ,

Вечерний Ургант. Михаил Трухин последний выпуск 3 апреля. Актер театра и кино, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» расскажет об одной из своих последних работ — детективе «Секретарша», а музыкальный номер представит группа «Калинов мост». Жительница Калининграда вызвала скорую, но появившимся на пороге медикам, похоже, самим оказалась нужна помощь. Вместо того чтобы проводить стандартные процедуры, эскулап, как утверждает автор видео, едва держался на ногах и с трудом связывал слова. После горящего риса и таблеток, блогеры решили поджечь шоколад. В итоге вывод: он действительно горит синим пламенем. В сети множатся видеоролики с комментариями вроде “кошмар, что мы едим”.





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