Великобритания объявила о своем решении по поводу намеченного заседания ОЗХО

Великобритания объявила своё решение по поводу намеченного заседания Организации по запрещению химического оружия.

Постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон не будет присутствовать на специальном заседании по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Вместо него, Британия решила послать временно исполняющего обязанности.

Причины такого решения не разглашаются. Вероятно, британскому дипломату просто стыдно смотреть в глаза своему российскому коллеге после сенсационного заявления о том, что лаборатория «Портон-Даун» не смогла установить происхождение вещества, от которого пострадал Сергей Скрипаль и его дочь, предполагает издание tsargrad. Ведь данное заявление в корне опровергает все ранее высказанные на самом высоком уровне обвинения в сторону России.

Более того, Москва получила результаты экспертной оценки ОЗХО, вопреки сопротивлению Лондона.

Как сообщает ТАСС, Британия на заседании будет представлена Джоном Фогго, который на данный момент исполняет обязанности постпреда при ОЗХО.