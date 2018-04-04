Владелец «Персея» сообщил о пожаре на фабрике в том же здании

Пожар в здании ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы произошел на этажах, которые занимает фабрика. Об этом RNS рассказал Борис Тритенко — владелец группы компаний «Персей», управляющей сетью ТЦ «Персей для детей».

«Возгорание проходит не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них. Пожарные сейчас разбираются и тушат», — отметил бизнесмен.

По его словам, «Персей» «только арендует» торговые площади в здании.

Загоревшееся строение находится на Малой Семеновской улице. По данным МЧС, в ходе пожара погиб один человек — сотрудник ТЦ, также пострадали трое пожарных.

В последний раз ТЦ проверялся в марте, нарушений обнаружено не было, сообщил глава столичного главка МЧС Илья Денисов, передает РИА Новости.

«В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло», — заявил он.

В настоящий момент возгорание потушено.

По данным Telegram-канала Mash, всего при пожаре пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных. Двоих пожарных направили в больницу, троих врачи осмотрели на месте.

«У всех тепловой удар и отравление дымом», — отмечает Telegram-канал.

По его данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в машинном отделении грузового лифта.