Власти предупредили о брюшном тифе и сибирской язве на свалке под Коломной

На мусорном полигоне «Воловичи» вблизи подмосковной Коломны зафиксирован разлив фильтрата.

Кроме того, еще осенью 2017 года свалку проверял Роспотребнадзор и обнаружил отсутствие дезинфекции ходовой части мусоровозов, что «несет угрозу жизни и здоровью граждан, живущих на территории Коломенского городского округа», приводит выдержки из отчета РБК.

Нарушение способно привести к распространению брюшного тифа и сибирской язвы, «так как на полигоне имеется скотомогильник», отмечали в коломенском Роспотребнадзоре.

Что касается свалочного фильтрата, выходящего с полигона под давлением массы отходов и работающей там техники, то его вред окружающей среде определит министерство экологии и природопользования Подмосковья.

Сумму ущерба предъявят к возмещению организации, эксплуатирующей полигон.

«Воловичи» — один из нескольких подмосковных полигонов, закрытия которых добиваются местные жители. На прошлой неделе на акции жителей Коломны против свалки были задержаны несколько человек.