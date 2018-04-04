Военные ВСУ рассказали об уничтожении вражеских диверсантов

Бойцы ВСУ рассказали, как предотвратили атаку боевиков «ЛДНР» ликвидировав вражеских диверсантов.

Военные рассказали, что боевики отправились в разведку, «как дети в школу, ровно в 09:00».

Военнослужащий отметил: «Пыталась ДРГ пролезть. У нас сработали растяжки, мы пошли посмотрели — никого не видно. Видимо, забрали. Один двухсотый и два трехсотых с их стороны легли — мы их заметили и послали подарки».

Также бойцы уточнили, что только днем в зоне АТО наблюдается относительное затишье, хотя снайперы боевиков продолжают «охоту» за украинскими военными: «Перемирия нет. Постоянные обстрелы, ежедневные. Днем, бывает, стреляют, но не так интенсивно. Ночью, с полседьмого и до утра, — постоянно кошмарят».

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