Вопреки заявлениям Трампа: почему военные США не хотят покидать Сирию

Одним из пунктов программы президента Трампа на выборах было снижение присутствия американских военных в других странах. В последнее время он не раз заявлял, что ВС США пора покинуть Сирию. Однако не слишком заметно, то они торопятся уходить.

Сами же американские военные выступают против инициативы своего главнокомандующего, считая, что уход США из Сирии лишит Вашингтон рычагов воздействия на переговорах о будущем арабской республики. Трамп действительно заявлял о желании «уйти» из Сирии, но пока не говорил о сколько-то определенных сроках.

Советники президента из Госдепа и Пентагона убеждают его, что для нанесения полного поражения группировке «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, — признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ) и стабилизации районов, откуда боевики якобы были вытеснены, еще потребуется много усилий и времени. Так они намекают президенту, что уходить нельзя. При этом американские военные делают все, чтобы сохранить боеспособность отрядов ИГ.

Местный житель рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) как обзаводятся американским оружием и техникой исламисты. Все очень просто. По словам сирийца, американцы поставляют вооружение своим подшефным курдским вооруженным формированиям. Те, в свою очередь, вместо того, чтобы использовать его против террористов, бросают свои позиции, оставляя это оружие. В итоге джихадисты занимают освободившиеся позиции и пополняют запас оружия. Надо особенно отметить тот факт, что это все происходит в районе Меядина и на Восточном берегу Евфрата, где нет полного контроля за территорией ни у курдов, ни у боевиков ИГ, ни у коалиции во главе с США.

Тем не менее, по словам местных жителей, американские военные на территории Сирии, «чувствуют себя повелителями мира». Именно поэтому, уверяют сирийцы, они и не хотят покидать САР.

Боевики, но «умеренные»

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что обвинения в отношении США в том, что они сотрудничают с боевиками «Исламского государства» не лишены доказательств.

По словам Рязанцева, еще во время активной фазы операции по ликвидации псевдохалифата российские и сирийские военные регулярно сообщали, что представители коалиции обеспечивают для боевиков коридоры для выхода с подконтрольных террористам районов Ирака на территорию Сирии. А из сирийскрой Ракки американское командование вообще эвакуировало боевиков на вертолетах международной коалиции.

«Таким образом, несмотря на анонсированный Трампом вывод регулярных американских войск с территории САР, США вряд ли готово поступиться своими интересами в регионе. Чтобы защищать эти интересы, необходимы дееспособные вооруженные формирования на земле, роль которых качественно могут исполнять только хорошо подготовленные и закаленные в боях представители несостоявшегося «халифата», только реорганизованные в новый, «умеренный» формат», — пояснил Андрей Рязанцев.