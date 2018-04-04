Воробьев отправил грозившую ему девочку из Волоколамска на мусорный завод в Голландию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил грозившую ему на митинге школьницу из Волоколамска вместе с семьей в Нидерланды, где они посетят мусороперерабатывающий завод.

Десятилетняя Таня стала известной после появления на одном из митингов в Волоколамске, где жители протестовали против мусорного полигона «Ядрово». Стоя около губернатора Воробьева, она показала на него пальцем, а затем провела ладонью по горлу.

«Хорошая девочка Таня. Наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет», — заявил Воробьев в эфире радио «Говорит Москва».