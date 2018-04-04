Возлюбленный Бритни Спирс Сэм Асгари признался ей в любви в Instagram

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Зачем ждать особого повода, чтобы признаться любимому человеку в любви? Практически это вчера и написал в своем Instagram 23-летний возлюбленный Бритни Спирс Сэм Асгари и опубликовал три ярких снимка певицы.

Не собираюсь ждать до завтра, чтобы выразить мою любовь к той, которая так добра ко мне,

— написал он.

Все дело в том, что в среду в социальной сети Instagram проходит Woman Crush Wednesday — день, когда интернет-пользователи делятся фотографиями женщин, которые их вдохновляют и восхищают. Асгари же эту традицию нарушил и написал нежные слова в адрес возлюбленной на день раньше.

На снимках 36-летняя Спирс позирует в черном боди и полупрозрачном платье с цветочной вышивкой, надетом сверху. Выглядит на этих фотографиях звезда очень счастливой.

Бритни восхитительна! Это ее лучшая съемка,

— прокомментировали подписчики Асгари.

Отношения пары кажутся такими крепкими, что, вполне вероятно, свадьба уже не за горами. Тем более что слухи о помолвке певицы и ее возлюбленного ходят уже давно.

Бритни Спирс и Сэм Асгари