В правительстве Украины рассказали о 300-летней войне с Россией (ВИДЕО)

Война между Россией и Украиной продолжается уже триста лет.

Об этом заявил заместитель украинского министра «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц» Юрий Грымчак.

«Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но всё равно война продолжится. Она идёт 300 лет», — сказал он в эфире украинского телеканала «112 Украина».

По словам Грымчака, Россия пытается «расшатать ситуацию под тем или иным соусом» на всей территории Украины.

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