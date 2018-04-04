Вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня НХЛ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Тампы Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.

"Тампа" во вторник на своей арене обыграла со счетом 4:0 "Бостон" в матче регулярного чемпионата. Василевский, признанный первой звездой матча, отразил 33 броска и установил клубный рекорд по количеству "сухих" матчей в одном сезоне - на счету 23-летнего россиянина восемь шат-аутов. Прежнее достижение было установлено в сезоне-2001/02 соотечественником Василевского Николаем Хабибулиным.

Второй звездой дня признан канадский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Тэйлор Холл, который в победном матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Замкнул тройку лучших игроков дня форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал. В игре с "Филадельфией" (5:4) канадец забросил две шайбы и отдал голевую передачу.