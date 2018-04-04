Временному поверенному в делах Украины в Москве вручили ноту протеста

В связи с задержанием российского рыболовного сейнера «Норд» МИД России вручил временному поверенному в делах Украины в Москве ноту с решительным протестом, сообщает РИА Новости.

«Третьего апреля в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в РФ. Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее в Государственной погранслужбе Украины заявили ТАСС, что доступ к членам экипажа судна дипломатам Российской Федерации предоставлен не будет.

«Судно является украинским, поэтому допуск к нему служащим российских дипучреждений не предусмотрен», — сказал представитель Госпогранслужбы.

Он пояснил, что «нормы Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 года, на которые ссылается российская сторона, могут применяться к межгосударственным отношениям в отношении судов исключительно представляемого государства».

В настоящее время члены экипажа сейнера находятся в статусе «не пропущенных через государственную границу Украины».

«Судно подключено к промышленному электропитанию Бердянского морского торгового порта, обеспечен доступ адвокатов к членам команды, а также предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи», — сообщили в пресс-службе.