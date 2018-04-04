В РФ обязали призывников являться в военкомат без повестки

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который обязывает призывников являться в военкоматы даже если они не получали повесток.

Согласно данному законопроекту, уклонением от военной службы будут считаться неявка в военкомат и даже отказ от получения повестки.

Данный законопроект поддержали 341 депутат. Еще одни нововведением закона является то, что повестки будут присылать заказным письмом, при этом получить его могут не только сами призывники, но и совершеннолетние члены их семей либо лица, «уполномоченные представлять их интересы».