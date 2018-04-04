Загадки человечества - 135 выпуск, Тайная коллекция Гитлера (03.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 17:03 ,

Загадки человечества 135 серия Тайная коллекция Гитлера последний выпуск 3 апреля. Черный тюльпан – самая жестокая секта в истории современной России, ее адептами были подростки, которые регулярно совершали жертвоприношения и убивали отступников! Полиция Буэнос-Айреса арестовала крупную коллекцию искусства Третьего Рейха, среди предметов они обнаружили личные вещи Адольфа Гитлера! Каждый день в Уганде убивают как минимум одного ребенка, таким образом, они пытаются задобрить злых духов.





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