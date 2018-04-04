Захарова потребовала объяснений из-за блокировки российских СМИ в Facebook

Россия ожидает официальной реакции от Госдепартамента США на блокировку страниц российских СМИ в Facebook. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

После получения комментария из Госдепа, добавила Захарова, «мы изучим соответствующие заявления, оценки и комментарии, которые будут даны, тогда будут приниматься соответствующие решения».

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о блокировке в этой соцсети и Instagram свыше 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей».

Под блокировку, в частности, попали Федеральное агентство новостей (РИА ФАН), «Невские новости», «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Журналистская правда».