Западу пора перестать винить Россию во всех своих бедах, — СМИ Франции

«Если у Евросоюза сегодня дела идут плохо, виноваты в этом не „злые” русские! В этом виноваты сами европейцы», — считает обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

По его словам, Движение за независимость Каталонии и итальянская партия «Лига Севера» процветали ещё задолго до Владимира Путина, «главным певцом» брексита выступает настроенный против России Борис Джонсон, а Дональд Трамп пришёл к власти из-за особенностей избирательной системы США. Поэтому, как пишет Жирар, Западу необходимо перестать винить Россию во всех своих бедах.

«Не повлекло ли за собой как снежный ком дело Скрипаля — отравление химическим веществом бывшего российского шпиона в Великобритании, в результате которого жертвами стали и случайные люди, — своеобразную антироссийскую истерию на Западе?» — спрашивает обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Такой вопрос, по мнению обозревателя французского издания, может возникнуть при чтении редакционной статьи серьёзной испанской ежедневной газеты El Pais, в которой автор беспокоится о том, что после выборов в 2019 году «под эгидой России» может создаться «антиевропейский Европарламент», который может втянуть Брюссель в пятилетний хаос. По словам мадридского журналиста, технические средства России, использующиеся для вмешательства, помогли дестабилизировать Великобританию, Италию и Испанию.

Как отмечает французский обозреватель, Движение за независимость Каталонии и итальянская партия «Лига Севера» процветали ещё задолго до прихода к власти Владимира Путина.

«Они уже были очень сильными» в 1996 году, когда Запад проводил «широкомасштабное финансирование» предвыборной кампании Бориса Ельцина. Что касается брексита, то его «главным певцом» был Борис Джонсон, при этом другого министра, который бы славился таким антироссийским настроем, ещё надо поискать. «Если у Евросоюза сегодня дела идут плохо, виноваты в этом не „злые” русские! В этом виноваты сами европейцы», — считает Рено Жирар.

Также говорят, что приход к власти Дональда Трампа состоялся благодаря России. «Но русские ли виноваты в политическом разочаровании белых американских рабочих? Это они предложили США избирательную систему, в которой президентом может стать тот, у кого на три миллиона меньше голосов, чем у конкурента? Нужно видеть вещи такими, какие они есть: профессиональная карьера, слава и политический взлёт Дональда Трампа — это феномены по сути своей американские. И тот факт, что он продолжает пользоваться популярностью у республиканского электората, не имеет никакого отношения к Москве», — утверждает французский обозреватель.

По мнению Жирара, глупо делать Россию «козлом отпущения» во всех бедах Запада. Очевидно то, что Россия старается выработать стратегию влияния на Запад — подобно тому, как это всегда делал Запад в отношении Востока. Имея слабую экономику, Россия стремится удержать своё место в мире при помощи тех средств, которые ей остаются: ядерное оружие, демонстрация силы, кибервоздействие.

В эпоху глобализации и социальных сетей сложно избежать влияния одного общества на другое. Кроме того, в распространении политической пропаганды в социальных сетях нет ничего незаконного, считает обозреватель. «Приложили ли русские огромные цифровые усилия против президентской кампании Хиллари Клинтон? Да, без сомнения. Настроило ли это три ключевых штата против неё? Это спорный вопрос», — пишет Рено Жирар.

В отношении российской «демократуры» (диктатура, замаскированная под демократию. — ИноТВ) необходимо уметь сохранять благоразумие. Россия «далека от того, чтобы быть идеальной», но не нужно отдавать её «в руки Китая». Давайте поможем ей вступить в «общий европейский дом», призывает автор статьи, приводя слова Михаила Горбачёва. «Отдал ли Кремль приказ казнить таким намеренно открытым способом офицера ГРУ, который за деньги сдал имена десятков своих товарищей? Очень возможно, что так. Коррупция в России достигла такого уровня, что у царя могло появиться желание послать чёткий сигнал: предателей ждёт самая жестокая судьба, где бы они ни прятались», — отмечает французский обозреватель.

По словам Жирара, этот инцидент мог остаться «на уровне спецслужб» и «плохо то, что он перерос в прочный дипломатический кризис».

Восприятие Западом и Россией друг друга не перестаёт ухудшаться. Печально, что на отношения между сторонами опустилась «чёрная вуаль паранойи», сожалеет автор. Путин впадает в паранойю, когда начинает думать, что Запад специально затевает против России «цветные революции» в бывших советских республиках. Эти революции были спонтанными и не являются результатом какого-то секретного сговора между Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Западные страны, в свою очередь, впадают в паранойю, когда начинают думать, что Россия стоит за их величайшими политическими бедами.

«Разогнать эту двойную паранойю — вот историческая миссия, которую может выполнить президент Франции Эммануэль Макрон при помощи двух своих важнейших политических поездок — в Вашингтон в апреле и в Санкт-Петербург в мае», — утверждает обозреватель Le Figaro Рене Жирар.