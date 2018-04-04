Затерянный мир - 112 выпуск - Дьявольские места планеты (03.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 09:24 ,

Загублений світ 112 серия Дьявольские места планеты последний выпуск 3 апреля. Тайна острова Барсакельмес. Где находятся ворота в потусторонний мир. Любимые места самоубийц. Аномальные места в Украине. Места, которые дарят счастье. В Харькове взорвали банкомат и похитили из него все деньги. О какой сумме идет речь – не разглашают ни в полиции, ни в банке, которому принадлежит устройство. Как рассказали следователи, грабители воспользовались самодельной взрывчаткой. Заложили ее в банкомат через отсек выдачи денег, закрасив камеру видеонаблюдения.





загрузка...