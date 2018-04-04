Железняк: Россия, Турция и Иран помогут урегулировать сирийский конфликт

Член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в среду выразил уверенность, что сотрудничество России, Ирана и Турции будет способствовать постепенному урегулированию сирийского конфликта.

В среду, 4 апреля, в Анкаре прошел второй по счету саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу.

«Поступательная нормализация ситуации в Сирии, сохранение территориальной целостности страны, снижение террористической угрозы, возвращение беженцев в свои дома и улучшение гуманитарной обстановки в регионе — это, в первую очередь, результат эффективного сотрудничества Москвы, Анкары, Тегерана и Дамаска», — цитирует РИА «Новости» слова депутата.

По его мнению, принятые в ходе саммита решения лидеров стран усилят возможности для продолжения внутрисирийского диалога и поспособствуют подготовке новой конституции и выборов, которые пройдут на ее основе.

Железняк добавил, что взаимодействие России по вопросам сирийского урегулирования развивается на межпарламентском и межпартийном уровне со странами-гарантами.

Яндекс.Дзенв Telegram

Британии не удастся сохранить лицо в «деле Скрипаля», заявил Клинцевич

Газеты и журналы перестанут отсылать по почте «обязательные экземпляры»

Китай оценил ответ РФ на высылку дипломатов