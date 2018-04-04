Жить здорово с Еленой Малышевой - Сгущенка (03.04.2018)

Добавлено: 04 апр 2018 в 07:58 ,

Жить здорово! с Еленой Малышевой. Сгущенка последний выпуск 3 апреля. «Несладкая жизнь» Владимира Березина – все, что нужно знать о диабете; совет на минуту от доктора Гандельмана – что делать при резкой боли в груди; остановка дыхания во сне, от которой необходимо лечиться – ночное апноэ; восстановление после инсульта – движение для жизни. Нарушение сна, ночная остановка сна или апноэ – это серьезная проблема, которая сама по себе является симптомом нескольких тяжелых заболеваний. Ведущие расскажут о так называемом синдроме обструктивных остановок дыхания во сне, одним из симптомов которого является дневная сонливость.





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