Житель Самары добился, чтобы его призвали в армию

Житель Самары Александр Кирильцев, который весной 2017 года был признан военно-врачебной комиссией Промышленного района Самары ограниченно годным к военной службе, сделал операцию по улучшению зрения и сегодня успешно прошел комиссию.

«Я хотел пойти служить в спецназ или ВДВ, но меня не взяли. У меня тогда показывало минус пять на правый глаз и минус три – на левый, - сказал Александр Кирильцев. - Я сделал на оба глаза операцию и вот ровно через год снова пришел сюда. Во время проверки показали, что у меня 100 проц. зрение. Очень рад, что мне определили категорию годности «А1». В комиссариате мне обещают, что моя мечта исполнится».