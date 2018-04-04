Знарок: одного гола в матче с ПХК ЦСКА для победы мало

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости, Александр Рогулев. Одного гола в матче с московским ЦСКА для победы было слишком мало, заявил главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Олег Знарок.

"С одним голом не выиграешь. Хорошие моменты были, надо было забивать. Ждем следующего (матча). Не очень хорошо (начали третий период - ред.), получили два гола. Но там должно было быть большинство (в эпизоде с обоюдным удалением Михаила Пашнина и Ильи Ковальчука - ред.), а не четыре на четыре. Удар", - сказал Знарок на пресс-конференции.

ЦСКА в среду в Москве одержал волевую победу над СКА в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина (2:1) и сравнял счет в серии (2-2).

Москва догоняет Питер: ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ со СКА. Фото