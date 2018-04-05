5 апреля лейбл «Первое Музыкальное» выпускает дебютный EP певицы BAELI «Занимаюсь с тобой музыкой»

BAELI означает «малышка Ли». «Малышка - потому в творческом человеке живет вечный ребенок, да и сейчас мне всего лишь 17… Хотя за столь юный возраст со мной произошло множество переломных ситуаций, и именно поэтому, я такая, какая есть. Ли - потому что мое полное имя Елизавета и мне нравится такое сокращение», - рассказывает девушка.В состав EP (мини-альбома) вошли 6 треков артистки: «Занимаюсь с тобой музыкой», «Лютый», «Невесомость», «Камбэк», «Давай забудем» и «Эта песня посвящается тем…» «В жизни, лично для меня, есть две поистине важные вещи - это любовь в масштабном смысле слова (любовь в семье, любовь между мужчиной и женщиной, любовь друзей) и творчество - две составляющие, без которых я вряд ли смогла бы жить».В молодой певице столько энергии, идей и мыслей, которыми она хотела бы поделиться с миром через свою музыку:«Волнительно и приятно делиться с миром частичкой себя, зная, что если ты готов отдавать, то обязательно рано или поздно получишь обратную связь. Я верю, что это только начало большой истории!Также хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в записи и создании этого альбома! Игорю Корнилову, Илье Бочкареву, Александру Дедову, Дмитрию Кочеткову, Марчелу Ецко, Александру Глушкову, Дмитрию Леонову и Константину Седову».