60 minut. Po goryachim sledam (05.04.2018)

Добавлено: 05 апр 2018 в 16:07 ,

60 minut. Po goryachim sledam posledniy vypusk 5 aprelya. Segodnya – posledniy den', kogda vyslannyye iz Rossii sotrudniki amerikanskikh dipmissiy dolzhny pokinut' stranu. Ofitsial'no Gosdep yeshche ne podtverdil, chto rabotniki i chleny ikh semey vyleteli v Ameriku. No vsyu noch' na territoriyu posol'stva SSHA zayezzhali avtomobili i avtobusy. Rezhim CHS prodolzhayet deystvovat' v Altayskom kraye. Vtoruyu volnu pavodka tam zhdut v blizhayshiye dni. V etom godu on, po prognozam, stanet odnim iz samykh slozhnykh v sovremennoy istorii regiona. Iz-za sil'nykh morozov zemlya promerzla na glubinu okolo metra i ne vpityvayet taluyu vodu. Uzhe podtopleny sotni priusadebnykh uchastkov, no osnovnoy pod"yem urovnya rek yeshche vperedi. Vedushchiye tok-shou Ol'ga Skabeyeva i Yevgeniy Popov.





загрузка...