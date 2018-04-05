Администрации Волоколамска и Серпуховского района сообщили о выемке документов

Власти Волоколамска и Серпуховского района Подмосковья рассказали о следственных действиях, которые проводились в обеих администрациях. По мнению чиновников, они могут быть связаны с состоявшимися в районе митингах против мусорных полигонов, передает РБК.

Два сотрудника УЭБиПК Московской области 4 апреля явились в администрацию Волоколамска и запросили документы на оборудование водозаборных узлов в 2017 году. «Они показали письмо за подписью своего руководства, где были указаны номера договоров, какие они просили предоставить. Мы предоставили документы, они их изымали и копировали», — рассказал глава Волоколамска Петр Лазарев.

Чиновник предположил, что приход полиции мог быть связан с акциями протеста против мусорного полигона «Ядрово», на проведение которых местная администрация дала разрешение.

Сегодня, 5 апреля, в администрацию Серпуховского района с обысками пришли шесть сотрудников ФСБ в масках и бронежилетах, рассказал глава администрации Александр Шестун. По его словам, агенты спецслужбы изъяли документы 2007 и 2008 годов о выделении земли под жилищное строительство.

Кроме того, сегодня же около 15 сотрудников УЭБиПК явились в серпуховской дворец спорта «Надежда», где должен состояться намеченный на 14 апреля митинг против мусорного полигона «Лесная». По словам Шестуна, во дворце полицейских интересовали «свежие документы, например, правильно ли расходовались средства на празднование Дня Победы».

По мнению главы районной администрации, обыски могут быть связаны также с предстоящими выборами его преемника (сегодня Московская областная дума приняла закон о проведении в Серпуховском районе прямых выборов, тогда как ранее местные депутаты имели право блокировать кандидата, предложенного областным правительством).