«Адский капкан»: украинские военные подорвались на военном полигоне в Кривом Роге

Украинские силовики попали в «адский капкан» на военном полигоне в Кривом Роге. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, украинские издания со ссылкой на пресс-службу оперативного командования «Восток» ВСУ передают о том, что бойцы украинской армии подорвались на военном полигоне в Кривом Роге.

Инцидент произошел 5 апреля в 8-40 на полигоне 17-й танковой бригады. Трое бойцов подорвались на гранатах в районе Макулана (военный городок).

По предварительным данным, на полигоне проходили военные учения. Бойцы ВСУ подорвались на гранатах, которые предназначались для тренировки.

Серьезные ранения получили трое военных. Все они были госпитализированы. Один из бойцов находится в тяжелом состоянии.