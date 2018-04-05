Алисия Викандер и Майкл Фассбендер на отдыхе в Мексике

Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу осенью прошлого года на Ибице, где и прошел их медовый месяц. Правда, сполна насладиться друг другом они не смогли, ведь как раз начался сезон вручения премий, из-за которого паре пришлось вернуться домой. Спустя полгода влюбленные возобновили оставшийся на паузе медовый месяц, отправившись в жаркую Мексику.



Папарацци запечатлели актеров на курорте Пуэрто-Вальярта, на котором любят бывать звезды. На фото влюбленные прятались от солнца под бамбуковым зонтиком, наслаждаясь поцелуями и объятиями.

Сразу после свадьбы молодожены отправились в Италию. Пару засекли в ресторане Osteria del Cappello в Болонье, а также на улицах Вероны и Флоренции. Место назначения отдыха молодоженов рассекретили итальянские фанаты актеров, которые засекли их в одном из ресторанов Болоньи. Ребята мило ужинали, в то время как к ним подошла группа поклонников. Фассбендер даже сам сделал сэлфи на фронтальную камеру фанатов, а Викандер показала обручальное кольцо случайным движением руки сидя с другой стороны стола. Так же вся команда рабочих ресторана решили сделать групповое фото с Фассбендером. Фанаты поделились фотографиями в своем твиттер аккаунте, оставив точное местоположение. Так же пара решила прогуляться по улицам Вероны и Флорении, где их снова настигли фанаты. Видимо ребята отлично проводят время и раздают свои автографы местным жителям, которые случайно настигли их на улицах.



Напомним, что пара познакомилась в 2014 году на съемках фильма «Свет в океане», который вошел в программу 73-го Венецианского кинофестиваля. Они сыграли персонажей, которые в итоге влюбились. После съемок актеры сблизились и начали проводить много времени вместе. Но всё было не так сладко, как казалось, ведь после 9 месяцев бурного романа пара решила разойтись, но не на долго. В марте 2016 году состоялось награждение премией «Оскар», где Алисия получила награду за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Девушка из Дании». Фассбендер был настолько рад за свою коллегу, что даже одарил ее страстным поцелуем. На этом моменте всё стало ясно как для общественности, так и для самой пары — они еще долго будут вместе.

«Я познакомился с Алисией на вечеринке в рамках Кинофестиваля в Торонто. До встречи с ней я думал, что умею танцевать, но когда она начала двигаться, понял, что по сравнению с Алисией обе мои ноги — левые. Химия между нами возникла сразу,» так описал актер, известный по роли Магнето в «Людях икс», описывает начало отношений с возлюбленной.

«Несмотря на то что нас тянуло друг к другу во время съемок, я чувствовал, что во время любовных сцен нас всегда было трое. Дерек Сиенфрэнс, режиссер, всегда был рядом со своей камерой… Даже под кровать забирался!» рассказал Фасбендер в интервью для журнала Access Hollywood.

