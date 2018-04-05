«Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата

Показать меню
Актуально
Ченнинг Татум и Джена Девон-Татум разводятся - 18:31 Ченнинг Татум и Джена Девон-Татум разводятся В Пензенском филиале Военной академии МТО состоялось открытие Всеармейского - 18:35 В Пензенском филиале Военной академии МТО состоялось открытие Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов по математике Адвокаты сами носят продукты на борт судна «Норд» — супруга капитана - 18:42 Адвокаты сами носят продукты на борт судна «Норд» — супруга капитана Расследование по MH17: Эксперты изучили данные с российских радаров - 19:09 Расследование по MH17: Эксперты изучили данные с российских радаров Атака на Мизулину: «пятая колонна» начала травлю авторитетного врага ювенальной - 19:32 Атака на Мизулину: «пятая колонна» начала травлю авторитетного врага ювенальной юстиции Бракоразводному процессу Анджелины Джоли и Брэда Питта пришел конец - 19:37 Бракоразводному процессу Анджелины Джоли и Брэда Питта пришел конец Вооружённый налёт под Запорожьем: избит и ограблен турок - 19:44 Вооружённый налёт под Запорожьем: избит и ограблен турок Кабмин поддержал позицию Минобрнауки в отношении ЕГЭ - 19:48 Кабмин поддержал позицию Минобрнауки в отношении ЕГЭ За президента РФ на Украине проголосовали 375 человек из 72 тысяч - 19:48 За президента РФ на Украине проголосовали 375 человек из 72 тысяч Первая серия «Простоквашино» набрала миллионы просмотров в день публикации - 19:49 Первая серия «Простоквашино» набрала миллионы просмотров в день публикации ВС РФ защитил вкладчика разорившегося банка от АСВ - 19:49 ВС РФ защитил вкладчика разорившегося банка от АСВ Первый дрон «Почты России» мог разбиться из-за военных помех - 19:49 Первый дрон «Почты России» мог разбиться из-за военных помех Британские химики не смогли связать отравление Скрипалей с РФ - 19:50 Британские химики не смогли связать отравление Скрипалей с РФ "Ак Барс" в овертайме победил "Трактор" и повел 3-0 в серии полуфинала плей-офф - 19:56 СКР продолжил изъятие документов в кемеровском МЧС - 20:00 СКР продолжил изъятие документов в кемеровском МЧС Итоги выборов президента РФ отменили на 18 участках - 20:00 Итоги выборов президента РФ отменили на 18 участках Путин прилетел в Турцию с двухдневным визитом - 20:00 Путин прилетел в Турцию с двухдневным визитом
» » «Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата

«Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата


Добавлено: 05 апр 2018 в 17:45, Категория: Политика
«Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата

Экологическая партия «Альянс Зеленых» запустила в работу портал «Зеленыйкандидат.Москва». На этом сайте будет вестись голосование и продвижение кандидатов-экологических активистов на «зеленых праймериз». Эта процедура состоится в российской столице в преддверие намеченных на осень текущего года выборов мэра. Участвовать в «праймериз» будут кандидаты, предвыборная программа которых базируется на экологической составляющей. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в «Интерфаксе».
 
Автором идеи проведения «зеленых праймериз» выступил лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин. Он заявил, что в Москве накопился ворох нерешенных экологических проблем, работа над которыми стопорится. «Праймериз», по его словам, помогут обратить внимание на экологическую проблематику, как СМИ, так и властей.
 
Кандидаты на участие в процедуре могут зарегистрироваться на портале «Зеленыйкандидат.Москва» до 14 мая. Здесь же столичные жители могут проголосовать за победителя. Сделать свой выбор можно будет также на специально оборудованных в округах мегаполиса точках. Итоги будут объявлены в конце мая в ходе Московского экологического форума.

Материалы по теме:

«Альянс Зеленых» предложил Собчак выдвинуться от этой партии
Эксперт Александр Кынев: Главе «Альянса зеленых» стало проще выдвигаться на выборах
"Альянс зеленых" не воспользуется предложением ЦИК провести новый съезд
Нарышкин рассказал о пользе праймериз
Добавлено: 05 апр 2018 в 17:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Неловкий момент: Эрдоган подвинул Путина на фотосессии в Анкаре

Неловкий момент: Эрдоган подвинул Путина на фотосессии в Анкаре

Украина за четыре года расторгла 44 договора с Россией

Украина за четыре года расторгла 44 договора с Россией

Британский МИД объяснил удаление твита о «Новичке»

Британский МИД объяснил удаление твита о «Новичке»

В Госдуме собрались запретить продажу пива в «полторашках»

В Госдуме собрались запретить продажу пива в «полторашках»

Новости России
еще новости
Путин призвал бизнесменов не быть временщиками

Путин призвал бизнесменов не быть временщиками

РФ примет итоги расследования «дела Скрипаля» только при участии в нем — МИД

РФ примет итоги расследования «дела Скрипаля» только при участии в нем — МИД

Официальный twitter-аккаунт администрации Эрдогана создали на русском языке

Официальный twitter-аккаунт администрации Эрдогана создали на русском языке

В Москве автомобиль столкнулся с автобусной остановкой

В Москве автомобиль столкнулся с автобусной остановкой

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Давид Анташвили не знает, нужны ли ему вновь отношения с Викой Борисевич

Давид Анташвили не знает, нужны ли ему вновь отношения с Викой Борисевич

Марк Джейкобс сделал бойфренду

Марк Джейкобс сделал бойфренду "эпичное" предложение руки и сердца

Никита Турчин хочет приворожить Каролину Бабенко

Никита Турчин хочет приворожить Каролину Бабенко

5 апреля лейбл «Первое Музыкальное» выпускает дебютный EP певицы BAELI «Занимаюсь с тобой музыкой»

5 апреля лейбл «Первое Музыкальное» выпускает дебютный EP певицы BAELI «Занимаюсь с тобой музыкой»

Новости политики
еще новости
«Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата

«Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата

В Волгограде отказались от памятника фашисту, штурмовавшему Сталинград

В Волгограде отказались от памятника фашисту, штурмовавшему Сталинград

На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины»

На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины»

Игорь Друзь: На Украине детей зомбируют пропагандой бандеровщины и сексуальных извращений

Игорь Друзь: На Украине детей зомбируют пропагандой бандеровщины и сексуальных извращений

Новости экономики
еще новости
«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

«Все падает, ситуация и без того нехорошая»: в Латвии испугались ответа Москвы на последнее решение Риги

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Кампания TokenGo - это проект который собирается вывести на новый уровень криптографическое сообщество.

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Тихий ужас в Прибалтике: Россия перешла к заключительному контрудару по «главному доходу»

Новости общества
еще новости
Связисты ЗВО определяют лучших на конкурсе «Уверенный приём»

Связисты ЗВО определяют лучших на конкурсе «Уверенный приём»

ВМФ России до 2022 года получит в свой состав 6 новейших патрульных кораблей проекта 22160

ВМФ России до 2022 года получит в свой состав 6 новейших патрульных кораблей проекта 22160

В мае Украина начнет новый формат войны в Донбассе: заявление Порошенко

В мае Украина начнет новый формат войны в Донбассе: заявление Порошенко

В Кремле заявили, что в России нет олигархов

В Кремле заявили, что в России нет олигархов

Происшествия
еще новости
В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Новости Украины
еще новости
Юлия Скрипаль сделала первое заявление, после выхода из комы

Юлия Скрипаль сделала первое заявление, после выхода из комы

«Адский капкан»: украинские военные подорвались на военном полигоне в Кривом Роге

«Адский капкан»: украинские военные подорвались на военном полигоне в Кривом Роге

ВР призвала страны мира не допустить строительство «Северного потока-2»

ВР призвала страны мира не допустить строительство «Северного потока-2»

Волонтеры показали разрушения в Донецке с высоты птичьего полета

Волонтеры показали разрушения в Донецке с высоты птичьего полета

Мировые новости
еще новости
Стрельба в Турции: появились первые данные о погибших

Стрельба в Турции: появились первые данные о погибших

Смена формата: стало известно, когда будет завершена антитеррористическая операция на Донбассе

Смена формата: стало известно, когда будет завершена антитеррористическая операция на Донбассе

В Министерстве обороны Украины поделились хорошей новостью с Донбасса

В Министерстве обороны Украины поделились хорошей новостью с Донбасса

В Кривом Роге трое нацгвардейцев подорвались во время учений

В Кривом Роге трое нацгвардейцев подорвались во время учений




Лента новостей
«Адский капкан»: украинские военные подорвались на военном полигоне в Кривом Роге - 17:20 «Адский капкан»: украинские военные подорвались на военном полигоне в Кривом РогеСтрельба в Турции: появились первые данные о погибших - 16:59 Стрельба в Турции: появились первые данные о погибшихСвязисты ЗВО определяют лучших на конкурсе «Уверенный приём» - 16:45 Связисты ЗВО определяют лучших на конкурсе «Уверенный приём»Путин призвал бизнесменов не быть временщиками - 16:43 Путин призвал бизнесменов не быть временщикамиВ России нет олигархов, — Песков - 16:21 В России нет олигархов, — ПесковВ Волгограде отказались от памятника фашисту, штурмовавшему Сталинград - 16:17 В Волгограде отказались от памятника фашисту, штурмовавшему СталинградВМФ России до 2022 года получит в свой состав 6 новейших патрульных кораблей проекта 22160 - 16:14 ВМФ России до 2022 года получит в свой состав 6 новейших патрульных кораблей проекта 22160Никита Турчин хочет приворожить Каролину Бабенко - 16:10 Никита Турчин хочет приворожить Каролину БабенкоФинляндия дала разрешение на строительство «Северного потока-2» - 16:00 Финляндия дала разрешение на строительство «Северного потока-2»Уфимский "Салават Юлаев" продлил контракт с хоккеистом команды Максимом Майоровым - 15:56 Уфимский Юрий Дудь стал амбассадором Hyundai - 15:49 Юрий Дудь стал амбассадором Hyundai5 апреля лейбл «Первое Музыкальное» выпускает дебютный EP певицы BAELI «Занимаюсь с тобой музыкой» - 15:45 5 апреля лейбл «Первое Музыкальное» выпускает дебютный EP певицы BAELI «Занимаюсь с тобой музыкой»РФ примет итоги расследования «дела Скрипаля» только при участии в нем — МИД - 15:38 РФ примет итоги расследования «дела Скрипаля» только при участии в нем — МИДВ мае Украина начнет новый формат войны в Донбассе: заявление Порошенко - 15:27 В мае Украина начнет новый формат войны в Донбассе: заявление Порошенко
Последние новости
Сервис комментариев для слабовидящих будет доступен на матчах ЧМ-2018 - 18:14 Сервис комментариев для слабовидящих будет доступен на матчах ЧМ-2018 Давид Анташвили не знает, нужны ли ему вновь отношения с Викой Борисевич - 18:10 Давид Анташвили не знает, нужны ли ему вновь отношения с Викой Борисевич В Днепропетровске байдарочник час толкал найденный труп к берегу (ФОТО 18+) - 18:03 В Днепропетровске байдарочник час толкал найденный труп к берегу (ФОТО 18+) УЕФА открыл дело в отношении "Ливерпуля" после матча ЛЧ против "Манчестер Сити" - 17:52 УЕФА открыл дело в отношении «Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого - 17:45 «Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата Марк Джейкобс сделал бойфренду "эпичное" предложение руки и сердца - 17:42 Марк Джейкобс сделал бойфренду Новейшие российские танки оснастят климат-контролем - 17:36 Новейшие российские танки оснастят климат-контролем Главу карельского «Мемориала» оправдали по делу о детской порнографии - 17:35 Главу карельского «Мемориала» оправдали по делу о детской порнографии Юлия Скрипаль сделала первое официальное заявление - 17:35 Юлия Скрипаль сделала первое официальное заявление Путин заявил о «картелизации» российской экономики госкомпаниями - 17:35 Путин заявил о «картелизации» российской экономики госкомпаниями Византийские земледельцы использовали голубей как источник удобрения - 17:34 Византийские земледельцы использовали голубей как источник удобрения Россия решила бороться на Азове с «пиратскими действиями» Украины - 17:34 Россия решила бороться на Азове с «пиратскими действиями» Украины Юлия Скрипаль сделала первое заявление, после выхода из комы - 17:31 Юлия Скрипаль сделала первое заявление, после выхода из комы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"