«Альянс Зеленых»: в преддверие выборов мэра Москвы мы проведем «праймериз» по выбору единого «зеленого» кандидата

Экологическая партия «Альянс Зеленых» запустила в работу портал «Зеленыйкандидат.Москва». На этом сайте будет вестись голосование и продвижение кандидатов-экологических активистов на «зеленых праймериз». Эта процедура состоится в российской столице в преддверие намеченных на осень текущего года выборов мэра. Участвовать в «праймериз» будут кандидаты, предвыборная программа которых базируется на экологической составляющей. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции в «Интерфаксе».Автором идеи проведения «зеленых праймериз» выступил лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин. Он заявил, что в Москве накопился ворох нерешенных экологических проблем, работа над которыми стопорится. «Праймериз», по его словам, помогут обратить внимание на экологическую проблематику, как СМИ, так и властей.Кандидаты на участие в процедуре могут зарегистрироваться на портале «Зеленыйкандидат.Москва» до 14 мая. Здесь же столичные жители могут проголосовать за победителя. Сделать свой выбор можно будет также на специально оборудованных в округах мегаполиса точках. Итоги будут объявлены в конце мая в ходе Московского экологического форума.