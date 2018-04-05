Американская сторона ждет от Китая уступок в торговом споре

США рассчитывают на уступки Китая в торговом споре. Об этом заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

В эфире Fox News он заявил, что стороны придут к соглашению. По его мнению, Пекин отступит и будет готов сотрудничать.

Накануне американские власти обнародовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут повысить пошлины на ввоз. В числе товаров - химическая продукция, автомобили, самолеты и соевые бобы. Импорт данной продукции в минувшем году составил 50 миллиардов долларов.

В ответ Пекин пригрозил ответными мерами и заявил о готовности к торговой войне. Постпред КНР при ВТО призвал страны-члены организации выступить против американской протекционистской политики.