Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве?

Американские дипломаты, высланные из России в ответ на высылку из США российских дипломатов, сегодня, 5 апреля, покинули здание посольства Соединенных Штатов в Москве, передает RT. В репортаже телеканал показал, как из ворот дипмиссии выехали два больших пассажирских автобуса.

Напомним, госдепартамент США выдворил 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.

МИД России сразу же предупредил, что в ответ будут применены «зеркальные меры», и впоследствии потребовал выезда из РФ 60 американских дипломатов.

Впрочем, недавно Госдеп предложил Москве прислать в США других дипломатов взамен высланных.