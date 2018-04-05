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Антифейковый закон обяжет соцсети удалять информационные вбросы


Добавлено: 05 апр 2018 в 12:01, Категория: Политика
Антифейковый закон обяжет соцсети удалять информационные вбросы

В Госдуму внесён проект новой редакции резонансного закона о требовании к социальным сетям удалять недостоверную информацию. По словам его авторов, в документ решили добавить поправку после не соответствующих действительности публикаций в интернете о «300 погибших» в кемеровском пожаре. Речь в законопроекте идёт о запрете распространения в соцсетях любого рода недостоверной общественно значимой информации.

Блокирование «фейков»

Авторы законопроекта — депутаты «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских — впервые с этой инициативой выступили весной прошлого года, но после критики заявили, что переработают законопроект.

Вновь внести документ на рассмотрение парламента авторов подтолкнули трагические события в Кемерове, объяснил журналистам Боярский. Актуальность инициативы подчеркнул и глава Комитета по информационной политике Леонид Левин, напомнив, что пожар в торговом центре активно обсуждали в соцсетях.

Поводом послужил вброс украинского пранкера о «300 погибших» во время пожара в Кемерове. Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости попыток столкнуть людей и посеять панику в Кемерове путём вбросов информации через социальные сети, в том числе из-за рубежа.

Первоначальный текст законопроекта был списан с немецкого аналога, теперь он «ближе к нашему законодательству», пояснил Левин.

В новом проекте появилась поправка, согласно которой владелец публичной сети обязан не допускать её использование «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной информации, а также распространения информации с нарушением законодательства РФ».

В законопроекте речь идёт о сетях, доступ к которым «в течение суток составляет более ста тысяч пользователей интернета, находящихся на территории России».

В случае обнаружения такой информации госорганы вправе будут обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать сообщение и его копии. Владелец соцсети должен будет удалить информацию в течение 24 часов, в противном случае Роскомнадзор сам ограничат доступ к этой информации. Штраф за неисполнение требования составит для юрлиц от 30 млн до 50 млн руб.

По жалобам пользователей

Владелец сети обязан будет также ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти».

Также он должен не допускать распространение материалов с призывами к терроризму, пропагандирующих порнографию, культ жестокости и материалов, содержащих нецензурную брань. Кроме того, от владельца требуют соблюдения запретов, предусмотренных законодательством о выборах.

Перечисленные запретительные меры уже предусмотрены в российском законодательстве, отметил в беседе с RT ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян.

Возможность гражданина обратиться в соцсеть с просьбой удалить информацию есть и сейчас, авторы законопроекта предложили это узаконить, объясняет Левин. По его словам, инициатива направлена на то, чтобы «те авторы, которые используют информацию из непроверенных источников, критически относились к источникам, чтобы информация не распространялась по принципу хайпа».

Комитет Госдумы по информационной политике поддерживает концептуально законопроект, но он будет доработан ко второму чтению с учётом широкого обсуждения, сказал Левин. 9 апреля в Думе пройдёт расширенное заседание комитета, на котором проект будет обсуждаться. По словам Левина, не исключено, что он будет принят в первом чтении уже на следующей неделе. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 июля этого года.

Аналитики подчёркивают актуальность законодательной инициативы депутатов, однако высказывают опасения, что теория может разойтись с практикой.

По мнению Казаряна, сложности могут возникнуть с правоприменительной практикой. Например, в связи с принятым законом в Германии у Facebook не хватает кадров, чтобы рассматривать все жалобы, поэтому им легче удовлетворить их без разбирательства, чем нарваться на штрафы, отмечает эксперт.

О возможных проблемах правоприменения в беседе с RT заявил и политолог Константин Калачёв. В случае наличия различных толкований в формулировках закона надзорные органы могут пойти по «жёсткому варианту», отметил эксперт.

Однако Калачёв уверен, что принятие такого законопроекта обусловлено объективной необходимостью.

«Люди верят всему, что видят в интернете, его могут использовать как инструмент нагнетания панических настроений, он стал полем битвы», — подчеркнул эксперт.

https://russian.rt.com/russia/article/499948-redakciya-zakonoproekt-nedostovernaya-informatsiya


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Добавлено: 05 апр 2018 в 12:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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