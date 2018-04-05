Билеты на ЧМ-2018 в России купили более 4 тысяч украинцев

Количество украинцев, которые могут посетить матчи ЧМ-2018 в РФ, увеличилось вдвое после второго этапа продажи билетов (до 4140 болельщиков). Об этом передает Футбол 24, ссылаясь на пресс-службу ФИФА.

«На данный момент 4140 билетов были выделены украинским болельщикам», – сообщили в пресс-службе.

В ФИФА не уточнили, из каких конкретно регионов Украины поступили заявки на приобретение билетов.

Ранее бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за победу на ЧМ–2018.

Фото: ЧМ 2018